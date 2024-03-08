اليونان... إشتباكات بين الطلاب والشرطة في تظاهرات كبرى
أطلقت الشرطة في اليونان، اليوم الجمعة 8 آذار 2024، غازًا مسيلًا للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يقذفون قنابل حارقة عليهم خلال احتجاج في وسط العاصمة أثينا على تشريع يسمح للجامعات الأجنبية الخاصة بإنشاء فروع لها في البلاد.
واحتج آلاف الطلاب بشكل سلمي منذ أسابيع على إصلاح التعليم الذي يقولون إنه سيقلل من شأن شهادات الجامعات الحكومية لكن الغضب بلغ ذروته عندما طالب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المشرعين بالتصويت على مشروع القانون، بحسب رويترز.