اليونان... إشتباكات بين الطلاب والشرطة في تظاهرات كبرى

أطلقت الشرطة في اليونان، اليوم الجمعة 8 آذار 2024، غازًا مسيلًا للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يقذفون قنابل حارقة عليهم خلال احتجاج في وسط العاصمة أثينا على تشريع يسمح للجامعات الأجنبية الخاصة بإنشاء فروع لها في البلاد.



