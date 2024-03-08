البنتاغون: لن تكون هناك قوات أميركية على أرض غزة... لهذا السبب
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بات رايدر، اليوم الجمعة، أن بلاده بصدد الاستعداد لنشر قوات لمهمة ميناء غزة المؤقت في البحر الأبيض المتوسط، لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
وشدد رايدر خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون، أن "مهمة ميناء غزة تتضمن وجود أفراد عسكريين أمريكيين على متن سفن عسكرية قبالة شاطئ غزة، وليس على الشاطئ".
كما أشار إلى أن "أمريكا تتوقع مشاركة أكثر من 1000 جندي أمريكي في بناء ميناء غزة المؤقت".