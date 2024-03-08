البنتاغون: لن تكون هناك قوات أميركية على أرض غزة... لهذا السبب

وشدد رايدر خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون، أن "مهمة ميناء غزة تتضمن وجود أفراد عسكريين أمريكيين على متن سفن عسكرية قبالة شاطئ غزة، وليس على الشاطئ".

كما أشار إلى أن "أمريكا تتوقع مشاركة أكثر من 1000 جندي أمريكي في بناء ميناء غزة المؤقت".