دعوة من مجلس الأمن لوقف إطلاف النار في السودان بشهر رمضان

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أيّدت 14 دولة نصاً اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو "كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار".

ومنذ يومين، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن "القوات الخاصة الأوكرانية تشارك في العمليات القتالية إلى جانب الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقويض العمليات العسكرية والاقتصادية الروسية في الخارج".

ووفق الصحيفة، تأمل أوكرانيا من "خلال قتالها إلى جانب الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، في جعل الحرب أكثر تكلفة بالنسبة لموسكو".