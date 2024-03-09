"اخرس ودعني أكمل".. بالفيديو - مصطفى البرغوثي يرفض مقاطعته خلال مقابلة مع بيرس مورغان

"اخرس ودعني أكمل".. بالفيديو - مصطفى البرغوثي يرفض مقاطعته خلال مقابلة مع بيرس مورغان

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل امس السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي يخرج عن هدوئه المعهود، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان.

وقال البرغوثي، عندما حاول المتحدث الآخر وهو المحامي الأميركي آلان ديرشوفيتز مقاطعته: "لم أقاطعك أثناء حديثك، لذا اخرس ودعني أكمل".

وقد ظهر البرغوثي غاضباً، بينما حاول المحامي الأميركي مقاطعته أثناء سرده مجموعة من الإحصائيات التي توثق جرائم الاحتلال خلال حربه على قطاع غزة.

ورفض البرغوثي ادعاءات المحامي الأميركي بأن المقاومة تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً حق الفلسطينيين في النضال من أجل حريتهم المشروعة.