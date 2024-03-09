روسيا تعلن تدمير 47 مسيرة أوكرانية

وأفاد الجيش الروسي في بيان عبر منصات التواصل بأن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت مسيّرة (واحدة) فوق منطقة بيلغورود، مسيّرتين فوق منطقة كورسك، 3 مسيّرات فوق منطقة فولغوغراد، و41 مسيّرة فوق منطقة روستوف".

أعلنت موسكو، السبت، أنها دمّرت 47 مسيّرة أطلقتها كييف في أجواء مناطق جنوب روسيا خلال الليل، معظمها في منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

وأفاد الجيش الروسي في بيان عبر منصات التواصل بأن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت مسيّرة (واحدة) فوق منطقة بيلغورود، مسيّرتين فوق منطقة كورسك، 3 مسيّرات فوق منطقة فولغوغراد، و41 مسيّرة فوق منطقة روستوف".