قوات الدعم السريع ترحب بالدعوة الأممية لهدنة في رمضان

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشر على منصة "إكس" إنها "تأمل أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف معاناة السودانيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين".

وأعرب البيان عن الأمل في أن يجري استغلال هذه الخطوة لـ"بدء مشاورات جادة نحو بدء العملية السياسية التي تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى حل شامل للأزمة السودانية من جذورها وإعادة تأسيس بلادنا على أسس جديدة عادلة".

كما أكد البيان استعداد قوت الدعم السريع "للحوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذها (الهدنة) وتحقيق الأهداف الإنسانية المطلوبة".