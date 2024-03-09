بعد مقارنته بهتلر.. نتنياهو يرد على أردوغان

وذكر نتنياهو، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن "إسرائيل التي تحرص على اتباع قوانين الحرب لن تقبل نصائح أخلاقية من أردوغان، الذي يدعم القتلة والمغتصبين في حماس وينكر مذبحة الأرمن ويرتكب مجازر ضد الأكراد داخل دولته ويقوم بإخفاء معارضي النظام والصحفيين".

وكان الرئيس التركي قال، خلال كلمة في إسطنبول السبت، إنه "لا فرق" لديه بين بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر.

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يدفعنا إلى تصنيف حماس منظمة إرهابية. تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم".

ومنذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، وصف أردوغان مرارا إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".