بلومبرغ: شركات أجنبية بدأت بإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا

وقالت "بلومبرغ" إن الحكومات والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في حالة ترقب لعملية إعادة إعمار تشير تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن قيمتها قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار من رأس المال العام والخاص. وبعد تعديل هذا الرقم بما يتناسب مع التضخم، فإنه يعادل أكثر من خمسة أضعاف خطة مارشال التي مولتها الولايات المتحدة والتي عززت النهضة الصناعية في أوروبا بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

في حين ذكرت "بلومبرغ" أن الشركات التركية تقوم بإعادة بناء الجسور والطرق، وتقدم مولدات طاقة ومراكز طبية متنقلة، على أمل الحصول على ميزة عندما تبدأ المنافسة على العقود الكبيرة. وأنجز مقاولو البناء الأتراك 70 مشروعا في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار خلال عامين، حسب السلطات التركية.

بدورها، تقوم الشركات الألمانية والنمساوية بترميم البنية الأساسية والمنشآت الدفاعية، بينما قدمت الدنمارك مبلغ 130 مليون دولار لترميم مركز بناء السفن في نيكولايف بجنوب أوكرانيا.