الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 31,045

أعلنت قوات كييف الجوية، الأحد، أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل.
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، "قيام شركة "ميتا" بحجب صفحات قائد الثورة الإسلامية على "إنستغرام" و"فايسبوك" بالإضافة إلى كونه انتهاكا لحرية التعبير، فانه اجراء غير أخلاقي وغير قانوني واهانة للملايين من متابعي مواقفه واخباره".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى (31,045) وإصابة (72,654)