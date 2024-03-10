شركة "ميتا" تحذف صفحات قائد الثورة الإسلامية... وعبداللهيان يعلّق!

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، "قيام شركة "ميتا" بحجب صفحات قائد الثورة الإسلامية على "إنستغرام" و"فايسبوك" بالإضافة إلى كونه انتهاكا لحرية التعبير، فانه اجراء غير أخلاقي وغير قانوني واهانة للملايين من متابعي مواقفه واخباره".



