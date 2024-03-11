الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بايدن مهنئاً المسلمين بشهر رمضان: لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع!

2024-03-11 | 02:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بايدن مهنئاً المسلمين بشهر رمضان: لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع!
بايدن مهنئاً المسلمين بشهر رمضان: لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع!

هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، مسلمي الولايات المتحدة والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان، معربا في بيان عن تضامنه مع شعب غزة، إثر الخسائر في أرواح المدنيين، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

ووعد بايدن بمواصلة جهوده لإيصال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين "برا وبحرا وجوا".

وقال في بيانه "نتقدم أنا وجيل بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم".

وتابع قائلا إن رمضان "يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل، لقد سببت الحرب في غزة معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، حيث قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال. بينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين، إنه أمر في ذهني أيضا".

كما أكد الرئيس الأميريكي في السياق أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر.

وقال بايدن "وجهت قواتنا العسكرية بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة من المساعدات، ونحن نقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الأردن، وسنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل مزيد من الطرق وفتح مزيد من المعابر لتوصيل مزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، وسنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام، يتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار. وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم".

بايدن مهنئاً المسلمين بشهر رمضان: لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع!

عربي و دولي

جو بايدن

الولايات المتحدة الأميركية

غزة

إسرائيل

شهر رمضان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيضانات أندونيسيا تابع... إرتفاع حصيلة القتلى والدمار
الرئيس الفرنسي سيزور أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"سوف نصل إلى الجميع".. نتنياهو يثير الجدل في تصريحه الأخير
09:51

"سوف نصل إلى الجميع".. نتنياهو يثير الجدل في تصريحه الأخير

أثار رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو جدلا وتساؤلات، بعد تصريحه عن "القضاء على الرقم 4" في حركة حماس، وقال في كلمة مصورة، يوم الإثنين: "نحن في الطريق إلى النصر المطلق. في الطريق إلى هذا النصر قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس. 3 و2 و1 في الطريق".

09:51

"سوف نصل إلى الجميع".. نتنياهو يثير الجدل في تصريحه الأخير

أثار رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو جدلا وتساؤلات، بعد تصريحه عن "القضاء على الرقم 4" في حركة حماس، وقال في كلمة مصورة، يوم الإثنين: "نحن في الطريق إلى النصر المطلق. في الطريق إلى هذا النصر قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس. 3 و2 و1 في الطريق".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024