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عربي و دولي

تحطم طائرة صغيرة بولاية فرجينيا الأميركية.. كم بلغ عدد الضحايا؟

2024-03-11 | 05:14
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تحطم طائرة صغيرة بولاية فرجينيا الأميركية.. كم بلغ عدد الضحايا؟
تحطم طائرة صغيرة بولاية فرجينيا الأميركية.. كم بلغ عدد الضحايا؟

أعلنت السلطات الأميركية مصرع خمسة أشخاص، من بينهم قاصر، في تحطم طائرة صغيرة بالقرب من الحدود الغربية لولاية فرجينيا الأميركية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، إن "الطائرة ذات المحركين تحطمت بالقرب من مطار إينغلس فيلد في منطقة هوت سبرينغز بولاية فيرجينيا".
في حين، ذكرت كورين غيلر، المتحدثة باسم شرطة ولاية فرجينيا في بيان صحافي، أن أربعة أشخاص بينهم قاصر كانوا على متن الطائرة، وجميعهم بمن فيهم الطيار، لقوا مصرعهم في مكان الحادث، مضيفة أن شرطة الولاية تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل لتأكيد مسار رحلة الطائرة وتحديد هوية الركاب. وكان المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية قد أعلنا أنهما سيحققان في ملابسات الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال السنوات الأخيرة، عدة حوادث من هذا القبيل، من بينها تحطم طائرة صغيرة على جانب الطريق السريع 40 في مدينة "ناشفيل" بولاية "تينيسي" الأميركية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مصرع عدة أشخاص.
تحطم طائرة صغيرة بولاية فرجينيا الأميركية.. كم بلغ عدد الضحايا؟

عربي و دولي

تحطم طائرة

فرجينيا

الولايات المتحدة

إصابات

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