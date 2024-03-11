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عربي و دولي

"استعراض مثير للسخرية"... طهران تعلق على إرسال المساعدات إلى القطاع

2024-03-11 | 05:32
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&quot;استعراض مثير للسخرية&quot;... طهران تعلق على إرسال المساعدات إلى القطاع
"استعراض مثير للسخرية"... طهران تعلق على إرسال المساعدات إلى القطاع

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن "إرسال الولايات المتحدة الأميركية مساعدات جوية إلى قطاع غزة، هو استعراض مثير للسخرية"، بحسب "روسيا اليوم".

وأملت في أن "نشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء التوحش الصهيوني في قطاع غزة".

كما لفتت إلى أن "واشنطن مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها في حال وجود إرادة سياسية"، مضيفةً: "أميركا طرف في الحرب على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها".

يُذكر أن الحرب في غزة دخلت يومها ال157 اليوم، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

ويعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح سلطات الإحتلال  بدخول المساعدات براً، وفي السياق قام الجيش الأميركي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

ووثقت مقاطع فيديو في حادثتين منفصلتين لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الانسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

"استعراض مثير للسخرية"... طهران تعلق على إرسال المساعدات إلى القطاع

عربي و دولي

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إيران

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