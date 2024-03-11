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عربي و دولي

يصفه العدو بـ رجل "أفعال لا أقوال" وحاول إغتياله... من هو مروان عيسى؟

2024-03-11 | 04:55
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يصفه العدو بـ رجل &quot;أفعال لا أقوال&quot; وحاول إغتياله... من هو مروان عيسى؟
يصفه العدو بـ رجل "أفعال لا أقوال" وحاول إغتياله... من هو مروان عيسى؟

مروان عيسى رجل الظل واليد اليمنى لمحمد الضيف، ونائب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام وعضو المكتب السياسي والعسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولد عام 1965، وشكّلت جهوده في تطوير الكتائب تهديدا حقيقيا لإسرائيل، التي وضعته على قائمة أبرز المطلوبين لديها.

اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى مدة 5 أعوام (1987-1993)، بسبب نشاطه التنظيمي في صفوف حماس التي التحق بها في سن مبكرة.

وتقول إسرائيل إنه طالما ظل على قيد الحياة فإن ما تصفه بـ"حرب الأدمغة" بينها وبين حماس ستبقى متواصلة. وتصفه بأنه رجل "أفعال لا أقوال"، وتقول إنه ذكي جدا لدرجة "يمكنه تحويل البلاستيك إلى معدن".

وكشف العدو الإسرائيلي، الاثنين، عن محاولة عملية اغتيال مروان عيسى، نائب قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد ضيف، دون الإعلان عن نتائجها
 
وقالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي إن "الجيش قصف ليلة السبت - الأحد، من الجو هدفا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، حيث وردت معلومات استخباراتية عن وجود مروان عيسى. 
يصفه العدو بـ رجل "أفعال لا أقوال" وحاول إغتياله... من هو مروان عيسى؟

عربي و دولي

مروان عيسى

إسرائيل

حماس

محمد الضيف

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Aljadeed
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