الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"سوف نصل إلى الجميع".. نتنياهو يثير الجدل في تصريحه الأخير

2024-03-11 | 09:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;سوف نصل إلى الجميع&quot;.. نتنياهو يثير الجدل في تصريحه الأخير
"سوف نصل إلى الجميع".. نتنياهو يثير الجدل في تصريحه الأخير

أثار رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو جدلا وتساؤلات، بعد تصريحه عن "القضاء على الرقم 4" في حركة حماس، وقال في كلمة مصورة، يوم الإثنين: "نحن في الطريق إلى النصر المطلق. في الطريق إلى هذا النصر قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس. 3 و2 و1 في الطريق".

وأضاف: "الجميع فانون، وسوف نصل إلى الجميع"

لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين تساؤلات عما يقصده نتنياهو بالرقم 4 في حماس.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو كان يقصد أن الرجل الأول في حماس هو يحيى السنوار، ورقم 2 هو محمد الضيف، ورقم 3 هو مروان عيسى، ورقم 4 هو على ما يبدو صالح العاروري، الذي قتل في هجوم جنوبي بيروت قبل أشهر.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق بأن "إسرائيل" تتحقق مما إذا كان ثاني أعلى قائد عسكري في حركة حماس، مروان عيسى، قد قتل في ضربة جوية.

وإذا تأكد مقتل عيسى، فإنه سيكون القائد الأعلى رتبة في حماس الذي تقتله دولة الإحتلال، في الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر ودمرت القطاع الفلسطيني وقتلت عشرات الآلاف.

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال أن إسرائيل قصفت مخيم النصيرات وسط غزة ليل السبت، حيث كانت لديها معلومات استخباراتية عن موقع عيسى، الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس.

وأضاف التقرير أن "5 أشخاص قتلوا في الهجوم، وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل تتحقق مما إذا كان مروان عيسى من بين القتلى أم لا".

ولم يعلق جيش الإحتلال ولا حركة حماس حتى الآن على التقارير الإعلامية.

وقالت إسرائيل، الأحد، في بيان حول عملياتها خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، إن قواتها قتلت مسلحين وسط غزة، من دون أن تذكر المخيم بالاسم.

ويحتل عيسى مرتبة متقدمة في قائمة المطلوبين لـ"إسرائيل" إلى جانب قائد الجناح العسكري محمد الضيف، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار، اللذين يُعتقد أنهما خططا لهجوم السابع من أكتوبر.

"سوف نصل إلى الجميع".. نتنياهو يثير الجدل في تصريحه الأخير

عربي و دولي

فلسطين

الإحتلال

محمد الضيف

يحيى السنوار

صالح العاروري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس الفرنسي سيزور أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
مؤسسة النفط الليبية: حريق شركة الأعمال الكهربائية هائل و خسائره فادحة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024