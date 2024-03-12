وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 100 صاروخ من جنوب لبنان تجاه مرتفعات الجولان على دفعتين

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية الاستعانة بمسؤولين داخل السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة مؤقتا.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إلى أن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، والذي طُرح اسمه من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بديلا لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب.
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق صدور تقارير عن سوق النفط وقبل صدور بيانات أميركية عن التضخم، بحسب "روسيا اليوم".
تعرّض مستودعا وقود في مدينتَي أوريول وكستوفو الروسيّتين لهجوم شنّته طائرات بلا طيّار في وقت مبكر اليوم، ما أدّى إلى اندلاع حرائق، حسبما نقلت "فرانس برس" عن حاكمين إقليميين.