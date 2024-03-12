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عربي و دولي

الحوثيون أعلنوا استهداف السفينة "بينوكيو" في البحر الأحمر

2024-03-12 | 02:30
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الحوثيون أعلنوا استهداف السفينة &quot;بينوكيو&quot; في البحر الأحمر
الحوثيون أعلنوا استهداف السفينة "بينوكيو" في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنها استهدفت "السفينة الأميركية بينوكيو" في البحر الأحمر، بحسب "سكاي نيوز".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن هجمات الجماعة سوف تتصاعد خلال شهر رمضان "دعما لقطاع غزة".

وأفادت القيادة المركزية الأميركية ان الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن، من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه السفينة التجارية "بينوكيو".
وأضافت أن السفينة سنغافورية وترفع علم ليبيريا، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وتشير قواعد البيانات العامة التي تديرها شركة "إكويسيس" والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن "بينوكيو" سفينة حاويات ترفع العلم الليبيري وتملكها شركة مسجلة في سنغافورة.
الحوثيون أعلنوا استهداف السفينة "بينوكيو" في البحر الأحمر

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