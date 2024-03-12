حرائق داخل مستودعي وقود في روسيا جراء هجمات بمسيّرات

تعرّض مستودعا وقود في مدينتَي أوريول وكستوفو الروسيّتين لهجوم شنّته طائرات بلا طيّار في وقت مبكر اليوم، ما أدّى إلى اندلاع حرائق، حسبما نقلت "فرانس برس" عن حاكمين إقليميين.

وأفاد حاكم منطقة نيجني نوفغورود غليب نيكيتين، أن مجمعا للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار. وكتب على تلغرام أن "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط"، موضحا أنه لا توجد إصابات.



من جهته كتب حاكم أوريول، أندرييه كليتشكوف، على تلغرام "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع حوالى الساعة 3,00 (منتصف الليل ت غ).



كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ليل الاثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية، القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن خط كهرباء قد تضرر.



وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام أن "منطقة بيلغورود تعرضت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات بلا طيار"، مشيرا الى ان الكهرباء انقطعت عن سبع مناطق بسبب هذا الهجوم.



إلى ذلك، دُمّرت طائرة بلا طيار فوق منطقة تولا في جنوب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن وزارة الأمن الإقليمية.



وأعلن حاكم منطقة كورسك، الواقعة أيضا قرب حدود أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بلا طيار.