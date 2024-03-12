الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"إسرائيل" تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع

2024-03-12 | 05:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;إسرائيل&quot; تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع
"إسرائيل" تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية الاستعانة بمسؤولين داخل السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة مؤقتا.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إلى أن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، والذي طُرح اسمه من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بديلا لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب.

يعتبر ماجد فرج من أبرز الشخصيات الأمنية في السلطة الفلسطينية وهو قريب جدا من الرئيس محمود عباس، وله علاقة وصفتها الإذاعة بأنها "ممتازة" مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو مسؤول في السلطة الفلسطينية عن العلاقات مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

واعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، أن "طرح اسم فرج هو أمر طبيعي، كونه إحدى أكثر الشخصيات في السلطة الفلسطينية التي عملت معنا ضد حماس".

وسبق أن طرح اسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
"إسرائيل" تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع

عربي و دولي

اسرائيل

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا اتفاق قريب بين اسرائيل وحماس
أسعار النفط ترتفع قبيل صدور بيانات أميركية عن التضخم

اقرأ ايضا في عربي و دولي

المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا اتفاق قريب بين اسرائيل وحماس
07:11

المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا اتفاق قريب بين اسرائيل وحماس

أكدت قطر الثلاثاء أن إسرائيل وحركة حماس "ليستا قريبتين من اتفاق" بشأن هدنة في الحرب الدائرة بينهما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة المحاصر.

07:11

المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا اتفاق قريب بين اسرائيل وحماس

أكدت قطر الثلاثاء أن إسرائيل وحركة حماس "ليستا قريبتين من اتفاق" بشأن هدنة في الحرب الدائرة بينهما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة المحاصر.

أسعار النفط ترتفع قبيل صدور بيانات أميركية عن التضخم
03:23

أسعار النفط ترتفع قبيل صدور بيانات أميركية عن التضخم

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق صدور تقارير عن سوق النفط وقبل صدور بيانات أميركية عن التضخم، بحسب "روسيا اليوم".

03:23

أسعار النفط ترتفع قبيل صدور بيانات أميركية عن التضخم

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق صدور تقارير عن سوق النفط وقبل صدور بيانات أميركية عن التضخم، بحسب "روسيا اليوم".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024