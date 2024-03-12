الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

البيت الابيض: الطريق إلى السلام والاستقرار "لا يكمن في اجتياح رفح"

2024-03-12 | 16:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البيت الابيض: الطريق إلى السلام والاستقرار &quot;لا يكمن في اجتياح رفح&quot;
البيت الابيض: الطريق إلى السلام والاستقرار "لا يكمن في اجتياح رفح"

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس الأميركي جو بايدن "لن يدعم أي عملية عسكرية "إسرائيلية" في رفح لا تحمي المدنيين"، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم ير بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.

وقال سوليفان إن بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة "لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1.3 مليون نسمة دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك".

بدوره قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إنه "لا تزال هناك إمكانية" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة.

وقال أمام جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي: "أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لمثل هذا الاتفاق. كما قلت، لن يكون ذلك بسبب قلة محاولاتنا، نعمل عن كثب مع نظرائنا الإسرائيليين والقطريين والمصريين. هذه عملية صعبة للغاية. لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص ضمان النجاح. الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ".

البيت الابيض: الطريق إلى السلام والاستقرار "لا يكمن في اجتياح رفح"

عربي و دولي

البيت الابيض

رفح

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"إسرائيل" تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع
أسعار النفط ترتفع قبيل صدور بيانات أميركية عن التضخم

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بوتين: أوكرانيا تهاجم مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية
04:35

بوتين: أوكرانيا تهاجم مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تهاجم مناطق روسية في محاولة لتقويض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار ، بحسب وكالة "فرانس برس".

04:35

بوتين: أوكرانيا تهاجم مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تهاجم مناطق روسية في محاولة لتقويض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار ، بحسب وكالة "فرانس برس".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024