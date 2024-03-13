هل تقترب علاقة بايدن ونتنياهو من "اللاعودة"؟

قال مسؤول "إسرائيلي" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر الشروع في مواجهة الرئيس الأميركي جو بايدن، وإن علاقة الطرفين تقترب من اللاعودة".

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "نتنياهو غضب بسبب تقرير الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) الذي يشير إلى احتمال فقدانه السلطة".



وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "نتنياهو قرر عقب تقرير "سي آي إيه" خوض مواجهة قوية مع بايدن".



وكان تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي رأى أن عدم الثقة بقدرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحكم تتعمق بين الإسرائيليين، وتوقع خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته، مرجحا أن يتم تشكيل ما سماها "حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا".