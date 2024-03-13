الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

هل تقترب علاقة بايدن ونتنياهو من "اللاعودة"؟

2024-03-13 | 02:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هل تقترب علاقة بايدن ونتنياهو من &quot;اللاعودة&quot;؟
هل تقترب علاقة بايدن ونتنياهو من "اللاعودة"؟

قال مسؤول "إسرائيلي" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر الشروع في مواجهة الرئيس الأميركي جو بايدن، وإن علاقة الطرفين تقترب من اللاعودة".

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "نتنياهو غضب بسبب تقرير الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) الذي يشير إلى احتمال فقدانه السلطة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "نتنياهو قرر عقب تقرير "سي آي إيه" خوض مواجهة قوية مع بايدن".

وكان تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي رأى أن عدم الثقة بقدرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحكم تتعمق بين الإسرائيليين، وتوقع خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته، مرجحا أن يتم تشكيل ما سماها "حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا".
هل تقترب علاقة بايدن ونتنياهو من "اللاعودة"؟

عربي و دولي

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بوتين: أوكرانيا تهاجم مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية
إعلام "اسرائيلي": مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل جنوب القطاع

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بوتين: أوكرانيا تهاجم مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية
04:35

بوتين: أوكرانيا تهاجم مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تهاجم مناطق روسية في محاولة لتقويض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار ، بحسب وكالة "فرانس برس".

04:35

بوتين: أوكرانيا تهاجم مناطق روسية لتقويض الانتخابات الرئاسية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تهاجم مناطق روسية في محاولة لتقويض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار ، بحسب وكالة "فرانس برس".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024