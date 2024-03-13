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عربي و دولي

ماكدونالدز: المبيعات تواصل انخفاضها في الشرق الأوسط

2024-03-13 | 12:01
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ماكدونالدز: المبيعات تواصل انخفاضها في الشرق الأوسط
ماكدونالدز: المبيعات تواصل انخفاضها في الشرق الأوسط

​قال إيان بوردن، المدير المالي لشركة ماكدونالدز، الأربعاء، إن المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الحالي نتيجة الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة.

وقال بوردن في مؤتمر يو.بي.إس العالمي للمستهلكين والتجزئة إن المبيعات المماثلة للربع الأول في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة ماكدونالدز ستكون "أقل قليلا" من فترة الثلاثة أشهر السابقة.

ولم تحقق الشركة في شهر شباط على نطاق واسع تقديرات وول ستريت لمبيعات الربع الرابع في هذا القطاع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاحتجاجات وحملات المقاطعة ضد علامات تجارية غربية كثيرة بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل في الصراع بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس.

كما أشار بوردن "نواصل التعامل مع آثار الحرب في الشرق الأوسط. لكننا نشهد أيضا ما يمكن أن أسميه بداية بطيئة في الصين هذا العام".

وتواجه شركات عالمية مثل ماكدونالدز أيضا ضعف الطلب في الصين، حيث أدت مشكلات التوظيف وأزمة العقارات المتفاقمة والشكوك الاقتصادية إلى تثبيط معنويات المستهلكين

ماكدونالدز: المبيعات تواصل انخفاضها في الشرق الأوسط

عربي و دولي

ماكدونالدز

الصين

الشرق الأوسط

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