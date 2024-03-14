البيت الأبيض: لا مؤشر لدينا أن روسيا تستخدم سلاحاً نووياً في أوكرانيا
أشارت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إلى "أنّنا لم نرَ أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النّووي، ولا أيّ مؤشّر على أنّ روسيا تستعدّ لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا"، وذلك ردًّا على سؤال بعد إعلان الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين استعداده لنشر أسلحة نووية بحال تعرضّت سيادة موسكو للتّهديد.
ورجّحت، في تصريحات للصّحافيّين المسافرين مع الرّئيس الأميركي جو بايدن، في زيارة انتخابيّة إلى ميلووكي، أنّ بوتين كان "يعيد ذكر العقيدة النّوويّة الرّوسيّة"، بعد أن سُئل خلال مقابلة حول استخدام الأسلحة، مركّزةً على أنّ "مع ذلك، كان الخطاب النّووي الرّوسي متهوّرًا وغير مسؤول طوال هذا النّزاع".
وشدّدت جان-بيار على أنّ "روسيا هي الّتي غزت أوكرانيا بوحشيّة دون استفزاز أو مبرّر، وسنواصل دعم أوكرانيا في دفاعها عن شعبها وأراضيها من العدوان الروسي".