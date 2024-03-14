البيت الأبيض: لا مؤشر لدينا أن روسيا تستخدم سلاحاً نووياً في أوكرانيا

أشارت المتحدّثة باسم ​البيت الأبيض​ كارين جان-بيار، إلى "أنّنا لم نرَ أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النّووي، ولا أيّ مؤشّر على أنّ ​روسيا​ تستعدّ لاستخدام ​سلاح نووي​ في ​أوكرانيا​"، وذلك ردًّا على سؤال بعد إعلان الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ استعداده لنشر أسلحة نووية بحال تعرضّت سيادة موسكو للتّهديد.