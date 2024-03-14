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عربي و دولي

بيان سداسي بشأن فتح ممر بحري إلى القطاع

2024-03-14 | 04:10
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بيان سداسي بشأن فتح ممر بحري إلى القطاع
بيان سداسي بشأن فتح ممر بحري إلى القطاع

أفاد بيان مشترك صادر عن حكومات الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وبريطانيا وقطر وقبرص والإمارات، بأن اجتماعهم خصص لتعزيز التخطيط لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر.

وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا -في مؤتمر بالفيديو- على أنه لا بديل عن الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل.

وشددوا على ضرورة فتح إسرائيل معابر إضافية لإيصال مزيد من مواد الإغاثة وتخفيف القيود الجمركية الشاملة لتسهيل تدفقها.

كما اتفق ممثلو الأطراف الستة على أن فتح ميناء أسدود سيكون بمثابة تكملة مهمة للممر.

وأكد البيان أن كبار المسؤولين سيجرون مشاورات بشأن إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستدامته.

وقال الوزراء إن الممر البحري يجب أن يكون جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.

وعبروا عن التزامهم بإرسال كبار المسؤولين إلى قبرص بدءا من الأسبوع المقبل لمواصلة تفعيل الممر وجهود التخطيط العسكري الأميركي لإنشاء رصيف بحري مؤقت.

كما أشاروا إلى أهمية العمل مع المنسقة سيغريد كاغ المكلفة بتسهيل تدفق العون الإغاثي إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.
بيان سداسي بشأن فتح ممر بحري إلى القطاع

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