صحافيون مصريون يفطرون بالخبز فقط على سلالم نقابتهم تضامناً مع القطاع

وقالت نور الهدى زكي، صحفية وأحد منظمي الوقفة "دي وقفة رمزية جدا قدام نقابة الصحفيين، بنبعت رسالة رمزية جدا لأهالينا في غزة وفي فلسطين إن احنا بنفطر زيكم بالعيش الحاف والمياه، حتى هم مش لاقيين العيش الحاف، يعني دي من شدة الإحساس بالتخاذل وبالعار اللي احنا فيه".وأضافت "احنا النهاردة واقفين نقول إن الناس، إن الأهل في غزة في فلسطين مش لاقيين العيش الحاف، ودي وقفة رمزية هتتكرر كل أسبوع في نفس التوقيت إن شاء الله".وقالت خيرية شعلان الصحفية المصرية إن الخبز هو أبسط شيء يمكن أن يحصل عليه الإنسان، لذلك اختاروه رمزا لوقفتهم.وأضافت "احنا اخترنا الرمز ده، لأن هو أبسط شيء العيش، وأبسط شيء المياه اللي بيقوموا بأود الإنسان، فنتمنى أن تنتهي الكبوة اللي بيتعرض لها الفلسطينيون، والعذاب اللي بيتعرضوا له".أما سيد هويدي الفنان التشكيلي المشارك في الوقفة فتساءل "الإنسان في غزة ماذا فعل علشان هذا المصير المؤلم؟ لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا هذا التجاهل من العالم كله؟"وأضاف "قضية غزة بتكشف قد ايه زيف السياسات الدولية، وزيف المؤسسات الدولية، وزيف الأنظمة في العالم كله".