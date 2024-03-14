بدء تصويت العسكريين الروس بالانتخابات الرئاسية الروسية في قاعدة حميميم

بدأ العسكريون والعاملون في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستنطلق غدا في روسيا، وتستمر حتى الـ17 من الشهر الحالي، بحسب "روسيا اليوم".



وبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في 25 شباط الماضي ويستمر حتى 14 آذار الحالي.



وستجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى 3 أيام في 15 و16 و17 الحالي نزولا عند رغبة المواطنين لإتاحة أطول وقت ممكن للتصويت، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ روسيا الانتخابي.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات، وأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70%.



كما تشير الاستطلاعات الى ان المرشحين نيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي الروسي سيحظى بتأييد 6%، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب "الناس الجدد" على 6%، وليونيد سلوتسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي 5%.