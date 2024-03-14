الكويت تسحب الجنسية من 6 مواطنين.. والسبب؟ التفاصيل على الرابط:
أعلنت الحكومة الكويتية اليوم أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب الجنسية من 6 أشخاص، بعد أن سحبتها من 30 آخرين خلال أسبوع، بحسب "روسيا اليوم".
ويأتي القرار هذا بعد أن سحبت الحكومة الكويتية قبل يومين جنسية البلاد من تسعة أشخاص (6 رجال و3 نساء، بينهن أميركية).
وكانت لجنة تحقيق الجنسية اتخذت قرارات منذ أيام بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن حالياً. وبلغ إجمالي المسحوبة منهم الجنسية الكويتية أكثر من 30 شخصاً خلال أسبوع.