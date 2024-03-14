الكويت تسحب الجنسية من 6 مواطنين.. والسبب؟ التفاصيل على الرابط:

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب الجنسية من 6 أشخاص، بعد أن سحبتها من 30 آخرين خلال أسبوع، بحسب "روسيا اليوم".