رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينفي المزاعم عن إعدام مخاتير في غزة
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينفي المزاعم عن إعدام مخاتير في غزة
نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف "ما أوردته صحيفة عبرية وتناقلته عدد من وسائل الإعلام ذات الأجندة المشبوهة، حول مزاعم بإعدام مخاتير عائلات على يد الأجهزة الأمنية في غزة."
وقال سلامة : " نشر مثل هذه المزاعم يأتي في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لزعزعة جبهتنا الداخلية وإحداث فوضى."
وتابع :"نؤكد أن الأجهزة الأمنية بغزة تؤدي واجبها وفق القانون، وتربطها بجميع عائلات شعبنا علاقة متينة أساسها الاحتكام للقانون والود والاحترام المتبادل."