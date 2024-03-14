الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"لسنا جمهورية موز"..ردود إسرائيلية قوية بعد دعوة سناتور أميركي لانتخابات جديدة

2024-03-14 | 13:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لسنا جمهورية موز&quot;..ردود إسرائيلية قوية بعد دعوة سناتور أميركي لانتخابات جديدة
"لسنا جمهورية موز"..ردود إسرائيلية قوية بعد دعوة سناتور أميركي لانتخابات جديدة

رفض حزب الليكود "الإسرائيلي" المنتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، دعوة تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء انتخابات جديدة في "إسرائيل".

 

 وقال الحزب، في بيان:

"إسرائيل ليست جمهورية موز ولكن ديمقراطية مستقلة فخورة انتخبت رئيس الوزراء نتنياهو، ورئيس الحكومة نتنياهو يقود سياسة ‏ثابتة مدعومة من قبل الأغلبية في الشعب.

على خلاف أقوال شومر، فإن الجمهور في إسرائيل يدعم النصر الحاسم على حماس ويرفض أي إملاءات دولية لإقامة دولة فلسطينية إرهابية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

‏نتوقع من السناتور شومر أن يحترم الحكومة المنتخبة في إسرائيل ولا يعمل ضدها، ‏وهذا الأمر صحيح دائما لكنه يصبح صحيحا أكثر في وقت الحرب.

كما رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعوة شومر، قائلا: "نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية".

 من جهته، ‏قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت:

"بغض النظر عن مواقفنا السياسية، نحن نعترض بشدة على أي تدخل سياسي خارجي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

نحن أمة مستقلة ولسنا جمهورية موز، ‏وفي الوقت الذي يتوجه فيه الإرهاب إلى الغرب، على المجتمع الدولي أن يساعد إسرائيل في حربها العادلة وهكذا يمكن للغرب أن يحمي نفسه.

أما السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، فذكر: "نحن دولة ذات سيادة، ومن غير المفيد أن يعلق أحد ونحن في حالة حرب على المشهد السياسي لدولة حليفة".

 في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "خطاب شومر دليل على أن نتنياهو يخسر الواحد تلو الآخر من مؤيدي إسرائيل بواشنطن".

"لسنا جمهورية موز"..ردود إسرائيلية قوية بعد دعوة سناتور أميركي لانتخابات جديدة

عربي و دولي

دولة الإحتلال

نتنياهو

الليكود

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هزة أرضية بقوة 5.3 درجات في هذه المنطقة!
إقتراح قوي لوقف إطلاق النار بغزة... بلينكن يتحدث عنه!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024