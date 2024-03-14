عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

كلف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.



وفيما يلي نص التكليف: