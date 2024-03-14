عقوبات أميركية تطال مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين استيطانيتين في الضفة

تعد الخطوة المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات هذا العام على مستوطنين "إسرائيليين" فيما تسعى للرد على تصاعد عنف المستوطنين في الضفة منذ هجوم حماس على جنوب "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "نتّخذ اليوم إجراءات إضافية لدعم المحاسبة لأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويتسببون بالفوضى في الضفة الغربية".

وأظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الأشخاص الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات هم تسفي بار يوسف ونريا بن بازي وموشي شارفيت وهم مواطنون "إسرائيليون" تراوح أعمارهم بين أواخر العشرينيات ومطلع الثلاثينيات ويعيشون في الضفة الغربية.

كذلك، كشفت وزارة الخزانة عن العقوبات المفروضة على بؤرتين استيطانيتين زراعتين مختلطتين هما "مزرعة موشيه" المعروفة أيضا بـ"بؤرة وادي ترصه الاستيطانية الزراعية" و"مزرعة زفيس" الواقعة قرب مستوطنة حلميش.

تجمّد الخطوة أي أصول مرتبطة بالأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتحظر على الأميركيين التعامل معهم.

تفيد السلطة الفلسطينية بأن 430 شخصا قتلوا بأيدي القوات "الإسرائيلية" أو المستوطنين في الضفة الغربية، منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.