حماس: التصور الشامل الذي قدمناه يستند لوقف الحرب وتقديم المساعدات وعودة النازحين ويشمل رؤيتنا بشأن ملف تبادل الأسرى

تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية في الفترة من 15 إلى 17 آذار 2024. بالإضافة إلى فلاديمير بوتين، يشارك في السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين: نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي)، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد").
ارتفع "الدولار" الجمعة، ويتجه لإنهاء سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أسابيع بعدما أشارت بيانات التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمال أن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.
جدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تحذيره من اجتياح مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوح ومستعد لإدخال أي حجم من المساعدات الإنسانية.