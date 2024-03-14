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عربي و دولي

مأساة جديدة في المتوسط بعد فقدان 60 مهاجرا أبحروا من ليبيا

2024-03-14 | 17:33
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مأساة جديدة في المتوسط بعد فقدان 60 مهاجرا أبحروا من ليبيا
مأساة جديدة في المتوسط بعد فقدان 60 مهاجرا أبحروا من ليبيا

أضيفت مأساة جديدة اليوم إلى سجل المآسي الطويل في البحر الأبيض المتوسط، مع فقدان ما لا يقل عن 60 مهاجرا في البحر بعد مغادرتهم من ساحل ليبيا، بحسب شهادات ناجين أنقذتهم السفينة "أوشن فايكينغ".

وقالت منظمة "اس او اس ميديترانيه" الخميس إن "ما لا يقل عن ستين شخصا قضوا خلال الرحلة بينهم نساء وطفل واحد على الأقل"، بينما تتجه سفينتها نحو ميناء إيطالي بعد إنقاذها 224 مهاجرا خلال ثلاث عمليات متتالية.

وبحسب المنظمة التي تتخذ مقرا في مدينة مرسيليا الفرنسية، فإن "القارب المطاط" الذي تم إنقاذ 25 شخصا فقط كانوا على متنه الأربعاء، غادر مدينة الزاوية في ليبيا في 8 آذار/مارس. ويبدو أن محرك القارب تعطل بعد ثلاثة أيام، ما جعل المهاجرين في وضع صعب من دون ماء أو طعام.

وأوضحت أن الناجين "في حالة صحية حرجة"، واثنان منهما فاقدان للوعي و"تم نقلهما بمروحية إلى صقلية".

الى ذلك قالت مديرة المنظمة غير الحكومية صوفي بو لوكالة الصحافة الفرنسية "نعلم أن الناجين جاءوا من السنغال وغامبيا ومالي"، مضيفة "قال أحد الناجين إنه فقد زوجته وطفله بسبب الجوع والجفاف".

وأوضحت بو أن بعض الناجين قالوا إن مروحيتين حلقتا فوقهم، وتساءلت "كيف يعقل أن ينجرف قارب مرة أخرى لمدة أسبوع من دون أن يأتي أحد لمساعدتهم؟ آمل أن يتم فتح تحقيق".

من جهتها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عبر منصة إكس عن "قلقها البالغ إزاء أنباء عن حادثة غرق في القطاع الأوسط من البحر الأبيض المتوسط"، مضيفة أن "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الدوريات في البحر ومنع المزيد من المآسي".

وبعد عملية الإنقاذ الأولى التي انتُشل خلالها 25 شخصا الأربعاء، أنقذ مساء الخميس 113 شخصا من بينهم ست نساء وطفلان، بعدما كلفت السلطات البحرية الإيطالية السفينة "أوشن فايكينغ" إنقاذ المركب المنكوب.

واليوم أنقذت السفينة 88 شخصا كانوا يواجهون صعوبة على متن "قارب مطاط محمل أكثر من طاقته القصوى".

وفي الأثناء، خُصص ميناء أنكونا الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي، لاستقبال "أوشن فايكينغ" التي يوجد على متنها حاليا "224 شخصا من بينهم 21 امرأة ونحو 30 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وأربعة أطفال دون سن 4 سنوات"، على ما أوضحت منظمة "اس او اس ميديترانيه".

وأضافت المنظمة أن مرفأ أنكونا يقع "على مسافة 1450 كيلومترا من موقع أوشن فايكينغ"، موضحة أنها "طلبت من السلطات البحرية الإيطالية مكانا أقرب للرسو". ويعكس هذا الطلب انتقادات سابقة لمرسوم يتعلق بأنشطة سفن المنظمات الإنسانية اعتمدته السلطات الإيطالية في مطلع عام 2023.

وتقع إيطاليا في الصف الأمامي لاستقبال المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، وباتت تشترط بموجب المرسوم أن تقوم سفن المنظمات الإنسانية بنقل الناجين إلى ميناء محدد بمجرد إنقاذهم، وهو ما يمنعها عمليا من تنفيذ عدة عمليات إنقاذ.

مأساة جديدة في المتوسط بعد فقدان 60 مهاجرا أبحروا من ليبيا

عربي و دولي

مهاجرين

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