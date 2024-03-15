رويترز: مقترح حماس للهدنة يتضمن في مرحلته الأولى إطلاق سراح محتجزين من النساء والأطفال وكبار السن

جدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تحذيره من اجتياح مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوح ومستعد لإدخال أي حجم من المساعدات الإنسانية.



