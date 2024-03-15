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عربي و دولي

تفاصيل عرض حماس لوقف إطلاق النار في غزة

2024-03-15 | 03:01
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تفاصيل عرض حماس لوقف إطلاق النار في غزة
تفاصيل عرض حماس لوقف إطلاق النار في غزة

عرضت حركة حماس على الوسطاء تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز."

ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في معتقلات الاحتلال مقابل إطلاق سراح "المجندات النساء".
ووفقا للمقترح، ذكرت حركة حماس أنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للرهائن بالأسرى، كما ذكرت الحركة في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.
وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.      
تفاصيل عرض حماس لوقف إطلاق النار في غزة

عربي و دولي

حماس

غزة

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