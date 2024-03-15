هيئة بريطانية: اصابة سفينى بصاروخ قبالة سواحل اليمن

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن تجارية تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 76 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأشارت الهيئة إلى أن القصف تسبب بأضرار للسفينة ولم يصب طاقم السفينة بأذى، وذكرت أن السفينة لا تزال تبحر إلى ميناء آخر