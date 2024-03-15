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عربي و دولي

الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وبوتين الاوفر حظاً

2024-03-15 | 05:00
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الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وبوتين الاوفر حظاً
الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وبوتين الاوفر حظاً

فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها عند الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في روسيا في إطار اقتراع يمتد على ثلاثة أيام.

وتشير التوقعات الى اان الانتخابات ستسفر عن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية جديدة في غياب معارضة فعلية، في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها عبر الحدود. 
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو، أولغا كيريلوفا للصحفيين: "اليوم بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بمدينة موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد".

وأضافت كيريلوفا بالقول: إن "كل أعضاء اللجنة بدأوا عملهم بعد النشيد الوطني، وبالفعل، اليوم لدى الجميع مزاج احتفالي عال وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".

وتابعت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، بعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".

وافتتحت السلطات الروسية الجزء الأكبر من مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية في المناطق الفيدرالية الأخرى الواقعة في شمال غرب ووسط البلاد، بما فيها في منطقة فولغا وجنوب وشمال القوقاز.

ففي منطقة الفولغا الفيدرالية، فتحت مراكز الاقتراع في مقاطعات كيروف، وبينزا، ونيجني نوفغورود، وماري إل، وتتارستان، وتشوفاشيا، وموردوفيا التصويت بالفعل.

وفي المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية، افتتحت مراكز الاقتراع في كاريليا، وكومي، ونينيتس، وأرخانجيلسك، وفولوغدا، ومورمانسك، ونوفغورود، وبسكوف، ولينينغراد، وسانت بطرسبرغ.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار 2024.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

وقبيل بدء التصويت، حثّ بوتين الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما، مواطنيه على عدم "الانحراف عن المسار" والتصويت في هذه "الفترة الصعبة"، معتبرا أن الاقتراع في هذه الانتخابات هو "تعبير عن المشاعر الوطنية".
ويتوقع المراقبون أن تفضي الانتخابات لبقاء بوتين في السلطة لمدة 6 سنوات أخرى، أي حتى عام 2030.

كما يمكن لبوتين الترشح لولاية أخرى بعد ذلك بفضل مراجعة دستورية جرت عام 2020، مما يسمح له بالبقاء على كرسي الرئاسة حتى عام 2036.

الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وبوتين الاوفر حظاً

عربي و دولي

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