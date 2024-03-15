رويترز: إسماعيل قاآني التقى نصرالله في بيروت على الأقل ثلاث مرات منذ بدء حرب غزة وبحثا خلال لقاءاتهما الثلاثة إمكانية شن إسرائيل هجوما واسعا على لبنان

شركة أمن ملاحي: اضرار في ناقلة جراء تعرضها لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن و لم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد الطاقم