"نحاول وقف إطلاق النار".. السيسي يعلن: معبر رفح مفتوح

ونقلت صحيفة المصري اليوم، اليوم الجمعة، عن الرئيس السيسي أن مصر دخلت في مبادرة وتحالف دولي من أجل إسقاط المساعدات الإنسانية والغذائية من الطائرات بالتعاون مع قطر والإمارات وفرنسا وأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول.

وجاءت كلمة الرئيس المصري خلال كلمة ألقاها في مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، مؤكدًا خلالها أن حجم المساعدات التي تم إدخالها هي أرقام لا تساوي أبدا المطلوب، مضيفًا أن مصر تسعى إلى التوصل لهدنة في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع.

كما حذّر السيسي من اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة، وتأثيرها على سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس المصرية، إضافة إلى تأثير ذلك على التجارة الدولية أو امتداد الصراع إلى الشمال، معربًا عن أمله بالوصول إلى وقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة.