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عربي و دولي

الإنتخابات الروسية.. آلية التصويت وأبرز المرشحين

2024-03-15 | 07:55
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الإنتخابات الروسية.. آلية التصويت وأبرز المرشحين
الإنتخابات الروسية.. آلية التصويت وأبرز المرشحين

تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية في الفترة من 15 إلى 17 آذار 2024. بالإضافة إلى فلاديمير بوتين، يشارك في السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين: نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي)، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد").

ووفقا للقانون، لتحقيق الفوز، يتوجب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك". 

الإنتخابات الروسية.. آلية التصويت وأبرز المرشحين

عربي و دولي

الإنتخابات الروسية

الرئاسة الروسية

فلاديمير بوتين

روسيا

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