الإنتخابات الروسية.. آلية التصويت وأبرز المرشحين
تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية في الفترة من 15 إلى 17 آذار 2024. بالإضافة إلى فلاديمير بوتين، يشارك في السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين: نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي)، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد").
ووفقا للقانون، لتحقيق الفوز، يتوجب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.
أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك".