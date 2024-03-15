الإنتخابات الروسية.. آلية التصويت وأبرز المرشحين

ووفقا للقانون، لتحقيق الفوز، يتوجب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك".