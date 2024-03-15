مقترح جديد للهدنة في غزة.. رويترز تكشف تفاصيله

ووفقًا لـ"رويترز"، يتضمن المقترح إطلاق سراح نساء وأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، بما في ذلك 100 منهم يحملون مؤبدًا أو أحكامًا عالية، إلى جانب إطلاق سراح "المجندات النساء".

وكان قد أشار مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن مقترح هدنة جديد في قطاع غزة قدمته حركة (حماس) إلى الوسطاء يوم الخميس ما يزال مستندا إلى "مطالب غير واقعية".