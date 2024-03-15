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عربي و دولي

مقترح جديد للهدنة في غزة.. رويترز تكشف تفاصيله

2024-03-15 | 08:13
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مقترح جديد للهدنة في غزة.. رويترز تكشف تفاصيله
مقترح جديد للهدنة في غزة.. رويترز تكشف تفاصيله

كشفت وكالة "رويترز" عن مقترح من حركة "حماس" تقدمت به مساء أمس لوسطاء في مصر وقطر، يتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لـ"رويترز"، يتضمن المقترح إطلاق سراح نساء وأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، بما في ذلك 100 منهم يحملون مؤبدًا أو أحكامًا عالية، إلى جانب إطلاق سراح "المجندات النساء".  

وكان قد أشار مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن مقترح هدنة جديد في قطاع غزة قدمته حركة (حماس) إلى الوسطاء يوم الخميس ما يزال مستندا إلى "مطالب غير واقعية".

مقترح جديد للهدنة في غزة.. رويترز تكشف تفاصيله

عربي و دولي

حماس

هدنة غزة

إسرائيل

غزة

هدنة

بنيامين نتنياهو

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