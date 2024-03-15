"أنصار الله" تعلن توسيع عملياتها واستهداف سفينة إسرائيلية وبارجة أمريكية

وجاء في بيان الحركة: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة ( pacific 01 ) الإسرائيلية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأكدت "أنصار الله" أن الطائرات المسيرة استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

كما أضافت أنها بدأت في توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ فلسطين لتشمل المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح.