بالفيديو.. امرأة تشعل النار في مركز اقتراع بـ موسكو

More Russian presidential "election" action. A woman managed to set a polling station on fire in Moscow. pic.twitter.com/YMqSsnDd67
— Robyn Dixon (@RobynDixon__) March 15, 2024
More Russian presidential "election" action. A woman managed to set a polling station on fire in Moscow. pic.twitter.com/YMqSsnDd67
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على سفن شحن السلع الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية وفيلق القدس.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى "خطابا جيدا"، الخميس، والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.