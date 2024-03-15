"ألقى خطاباً جيداً".. أول تعليق من بايدن على خطاب شومر
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى "خطابا جيدا"، الخميس، والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض عند سؤاله عن تصريحات شومر: "لقد ألقى خطابا جيدا".
وأضاف: "لقد عبّر (شومر) عن مخاوف جدية.. يشاركه فيها عدد كبير من الأميركيين"، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.