واشنطن تفرض عقوبات على سفن شحن السلع الإيرانية للحوثيين وفيلق القدس.. للتفاصيل:

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها اتخذت إجراءات ضد شركة الشحن المسجلة في جزر مارشال Vishnu Inc.، والتي تتورط سفينتها، LADY SOFIA، في شحنات غير مشروعة إلى الصين والتي بدورها تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميسر المالي للحوثيين سعيد الجمل، المدرج على لائحة العقوبات بموجب سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: “نحن ملتزمون بتعطيل محاولات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل هجمات إرهابية إضافية” مضيفاً "ستواصل الولايات المتحدة استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية".وأوضح البيان، أن شركة Vishnu Inc، التي تملك وتدير سفينة LADY SOFIA شاركت في عملية نقل من سفينة إلى أخرى مع السفينة MEHLE الخاضعة للعقوبات مؤخرا في 31 يناير 2024، مما موه عملية نقلها للسلع إلى LADY SOFIA من خلال "الانتحال" - وهو نظام تحديد الهوية التلقائي (AIS) الذي يخفي الموقع الحقيقي للسفينة، متنكرة في هيئة سفينة وهمية تسمى "AMOR"، وبثت بشكل غير صحيح موقعها على أنه بحر الصين الجنوبي، وقامت سفينة MEHLE بتفريغ حمولتها غير المشروعة إلى السفينة LADY SOFIA بالقرب من سنغافورة.

وتبحر LADY SOFIA حاليا إلى الصين، حاملة السلع الإيرانية التي استلمتها من سفينة MEHLE نيابة عن سعيد الجمل المدرج في لائحة العقوبات.تم تحديد سفينة MEHLE في 12 يناير 2024، كملكية لشركة Cielo Maritime Ltd. وبهذا تم إدراج شركة Cielo Maritime Ltd في نفس الوقت ضمن قائمة العقوبات لتقديم المساعدة أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.