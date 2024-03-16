بالفيديو والصور - حريق ضخم يلتهم استوديو الأهرام جنوبي القاهرة

اندلع حريق كبير في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان من قوات الحماية المدنية، واثنان آخران من المدنيين.

وقد اشارت وسائل اعلام مصرية الى ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد النيران التي تمددت الى العديد من الوحدات السكنية المجاورة.

وكانت قوات الامن عملت على اخلاء عدة شقق قريبة من الموقع، وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في مستشفيات الجيزة.

في حين أغلقت وزارة الداخية مداخل ومخارج الموقع بشكل كامل، كما تم إغلاق كافة محابس الغاز في منطقة العمرانية لمنع حدوث أزمة أكبر.

كما دفعت الحماية المدنية فجر اليوم بأكثر من 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في الاستوديو الشهير، الذي يشهد حالياً تصوير مشاهد مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان.

وبذلت قوات الإطفاء جهودا كبيرة للسيطرة على النيران التي التهمت مجموعة من الاستوديوهات والشقق السكنية المحيطة بالمكان، والتي لا تزال مشتعلة.

كما شكلت السلطات لجنة هندسية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، لرفع تقرير مفصل عنها فور انتهاء عمليات الإطفاء.

#عاجل: حريق استوديو الأهرام في الجيزة والذي اندلع فجر اليوم يمتد لـ 3 عقارات مجاورة وسط محاولات من الحماية المدنية للسيطرة عليه، حسب صحف محلية..

pic.twitter.com/lShfj8qDZn — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 16, 2024

مديرية أمن الجيزة تدفع ب 20 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق المشتعل في ستديو الأهرام في الجيزة الذي امتد للعمارات المجاورة كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة يا رب سلم#حريق #حريق_هائل #استوديو_الاهرام pic.twitter.com/QkygkgOpiO — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 16, 2024

🚨🚨 حريق ستوديو الأهرام في الجيزة يمتد للمباني المجاورة و 10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة

pic.twitter.com/yxhyZamykS — DAAN (@Danmohamed7) March 16, 2024