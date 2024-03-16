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عربي و دولي

بالفيديو والصور - حريق ضخم يلتهم استوديو الأهرام جنوبي القاهرة

2024-03-16 | 02:54
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بالفيديو والصور - حريق ضخم يلتهم استوديو الأهرام جنوبي القاهرة
بالفيديو والصور - حريق ضخم يلتهم استوديو الأهرام جنوبي القاهرة

النيران استعرت في المكان وامتدت الى العديد من الوحدات السكنية المجاورة

 اندلع حريق كبير في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان من قوات الحماية المدنية، واثنان آخران من المدنيين.

وقد اشارت وسائل اعلام مصرية الى ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد النيران التي تمددت الى العديد من الوحدات السكنية المجاورة.

بالفيديو والصور حريق ضخم يلتهم استوديو الأهرام في القاهرة - Lebanon News
 
 

وكانت قوات الامن عملت على اخلاء عدة شقق قريبة من الموقع، وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في مستشفيات الجيزة.

في حين أغلقت وزارة الداخية مداخل ومخارج الموقع بشكل كامل، كما تم إغلاق كافة محابس الغاز في منطقة العمرانية لمنع حدوث أزمة أكبر.

 
 

كما دفعت الحماية المدنية فجر اليوم بأكثر من 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في الاستوديو الشهير، الذي يشهد حالياً تصوير مشاهد مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان.

80 سنة سينما في مهب النيران.. ستوديو الأهرام فوق الركام | مصراوى
 

وبذلت قوات الإطفاء جهودا كبيرة للسيطرة على النيران التي التهمت مجموعة من الاستوديوهات والشقق السكنية المحيطة بالمكان، والتي لا تزال مشتعلة.

كما شكلت السلطات لجنة هندسية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، لرفع تقرير مفصل عنها فور انتهاء عمليات الإطفاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
بالفيديو والصور - حريق ضخم يلتهم استوديو الأهرام جنوبي القاهرة

عربي و دولي

حريق

القاهرة

الجيزة

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قالت حركة "فتح" في بيان ان من "تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له املاء الاولويات الوطنية"، مضيفة ان "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية."

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