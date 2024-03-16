رئيس الشاباك السابق عامي أيالون : لو كنت فلسطينياً سأقاتل ضد إسرائيل للحصول على حريتي pic.twitter.com/KKgomiUMEc
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 16, 2024
رئيس الشاباك السابق عامي أيالون : لو كنت فلسطينياً سأقاتل ضد إسرائيل للحصول على حريتي pic.twitter.com/KKgomiUMEc
كشف وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، أنّ "هناك خططًا وإجراءات عاجلة لردع الهجمات الصهيونية على سوريا".
أفادت صحيفة "هآرتس"، عن "مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية تطالب بصفقة لإعادة الأسرى في عدة مواقع في أنحاء البلاد، من بينها تل أبيب والقدس وحيفا".
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني بلغت 57.11% حتى الساعة 20:19 بتوقيت موسكو.