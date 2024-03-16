رئيس الشاباك السابق عامي أيالون : لو كنت فلسطينياً سأقاتل ضد إسرائيل للحصول على حريتي

أفادت صحيفة "هآرتس"، عن "مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية تطالب بصفقة لإعادة الأسرى في عدة مواقع في أنحاء البلاد، من بينها تل أبيب والقدس وحيفا".



