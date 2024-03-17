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عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية تؤكد مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس

2024-03-17 | 02:21
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هيئة البث الإسرائيلية تؤكد مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس
هيئة البث الإسرائيلية تؤكد مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس

أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس مروان عيسى، في قصف إسرائيلي سابق في مخيم النصيرات في غزة.

أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس مروان عيسى، في قصف إسرائيلي سابق في مخيم النصيرات في غزة.

وقالت الهيئة إن عملية اغتيال مروان عيسى تمت بنجاح.

في المقابل، لم تعلق حماس حتى الآن حول هذه التصريحات.

وعيسى هو أهم هدف يتم استهدافه منذ بداية الحرب، ويعدّ الرجل رقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في حماس، بعد محمد الضيف، قائد كتائب القسام، ويحيى السنوار، قائد حماس في غزة.

أما الرقم 4 فكان صالح العاروري واغتالته إسرائيل فعلاً في لبنان قبل أسابيع.

وعلى صعيد المفاوضات، هددت إسرائيل باجتياح رفح في حال فشلت مفاوضات التهدئة، فيما تشير التوقعات إلى احتمال استئناف المحادثات غدا الاثنين بعد تراجع حماس عن التمسك بمطلب الوقف الدائم لإطلاق النار.

فقد أفاد مصدر إسرائيلي بأنه من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد محادثات صفقة التبادل مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة على أن يغادر إلى قطر غدا الإثنين.

وأضاف المصدر، أن المحادثات ستركز على النقاط الخلافية المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات.

فيما رأى بعض الوسطاء أن تنازلات حماس بشأن تبادل الأسرى وتراجعها عن مطالبتها بوقف دائم للقتال قبل التوصل إلى اتفاق جعلت مواقف الجانبين في المحادثات أقرب مما كانت عليه قبل أسابيع.

وفي السياق، أشارت مصادر إلى أن الحركة خففت موقفها مع قيام بعض الوسطاء بزيادة الضغط عليها والتلويح بطرد عدد من مسؤوليها من الدوحة إذا فشلوا في إقناع قادة الحركة في غزة بالموافقة على صفقة، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".

هيئة البث الإسرائيلية تؤكد مقتل الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس

عربي و دولي

فلسطين

الإحتلال

مروان عيسى

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