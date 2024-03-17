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عربي و دولي

نتنياهو: العملية العسكرية في رفح ستستغرق بضعة أسابيع

2024-03-17 | 07:12
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نتنياهو: العملية العسكرية في رفح ستستغرق بضعة أسابيع
نتنياهو: العملية العسكرية في رفح ستستغرق بضعة أسابيع
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نتنياهو: العملية العسكرية في رفح ستستغرق بضعة أسابيع

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نتنياهو للمجتمع الدولي: بدلا من الضغط على إسرائيل اضغطوا على حماس وإيران
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