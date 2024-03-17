نتنياهو: العملية العسكرية في رفح ستستغرق بضعة أسابيع

رد زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، سريعاً على تصريحات رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، مشدداً على أنه يتذكر من كان يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل يوم هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حلفاء إسرائيل "ذاكرتهم ضعيفة" فيما يتعلق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.
دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة. بحسب "روسيا اليوم".