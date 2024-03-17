نتنياهو للمجتمع الدولي: بدلا من الضغط على إسرائيل اضغطوا على حماس وإيران

رد زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، سريعاً على تصريحات رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، مشدداً على أنه يتذكر من كان يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل يوم هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



